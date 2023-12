Vento a 200 km/h, cadono alberi e lamiere e incendi nel Torinese

Durante la notte sono state decine gli interventi dei vigili del fuoco di Torino a causa del forte vento con raffiche che hanno toccato alla Sacra di San Michele i 224 chilometri orari, mentre 120 chilometri orari si sono raggiunti sulle aree pedemontane e 85 chilometri orari in pianura. Sono caduti alberi, lamiere e ponteggi, si sono verificati incendi boschivi, soprattutto nella bassa Valle di Susa e nel Pinerolese, in valle di Lanzo.

L'allerta dei vigili del fuoco resta alta anche per la giornata di oggi. E' previsto che le temperature massime raggiungano, e in qualche zona superino, i 20 gradi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA