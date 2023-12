Una serata di musica per ricordare Vittorio Savoia il 19/1

Una serata a sfondo benefico per ricordare Vittorio Savoia, il giornalista e fotoreporter di Settimo Torinese deceduto improvvisamente il 18 ottobre a 36 anni. 'Sul palco per Vitto' è il concerto che il 19 gennaio sarà ospitato da Combo Club - Suoneria, un'occasione per ritrovarsi nel suo nome, ma anche per aiutare chi ha bisogno. Il ricavato della vendita dei biglietti, disponibili da domani alle 13 su Vivaticket, sarà infatti devoluto alla Fondazione La Stampa - Specchio dei Tempi e sarà la mamma, Caterina, a decidere a quale progetto destinare i fondi. Un modo per ricordare tutto il bene che Vittorio ha sempre fatto attraverso il suo lavoro per la cura del prossimo.

Sul palco saliranno artisti torinesi con i quali il giovane giornalista aveva un profondo legame, Fusaro, Superflamba, Ukulele Turin Orchestra, Dj Pava e gli Statuto. Con la storica band mods Vittorio Savoia aveva collaborato per la realizzazione del videoclip 'Troppo lontana' e di alcune fotografie ufficiali del gruppo. L'idea dell'evento, in collaborazione con Fondazione Ecm, Suoneria e Comune di Settimo Torinese, è nata da un gruppo di amici e colleghi che hanno condiviso tante esperienze con Savoia e che vogliono che questo diventi un appuntamento fisso, anno dopo anno, per tramandare il ricordo del giornalista, vero punto di riferimento per la comunità di Settimo.



