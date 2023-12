Natale, Polizia Locale di Novi incontra i bambini

A pochi giorni da Natale il Corpo di Polizia Locale di Novi Ligure (Alessandria) ha incontrato i bambini che durante l'anno prestano il loro servizio come 'mini vigili' accompagnando gli agenti nelle manifestazioni, e ringraziato i genitori per permettere ai figli di svolgere il prezioso 'servizio'.

Con il comandante Armando Caruso è stato poi visitato il reparto di Pediatria dell'ospedale 'San Giacomo' per salutare i piccoli degenti e consegnare loro giocattoli e altri doni.

L'iniziativa, è stato annunciato, sarà replicata anche nei prossimi anni.



