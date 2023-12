Forte vento nel Canavese, alberi e lamiere sulle auto

Sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nel Canavese, nel corso della nottata, a causa del forte vento. A Ivrea (Torino), nel quartiere Bellavista, è crollato il tetto in lamiera di una casa ed è finito sulle auto parcheggiate. Non si sono registrati feriti. A Nole il sindaco ha deciso precauzionalmente di tenere le scuole chiuse per la giornata di oggi. A Favria, in piazza Germano e in via Bonaudo, sono cadute alcune piante: nel primo caso si è trattato di alberi crollati da una proprietà privata che sono finiti su più auto in sosta. I vigili del fuoco sono intervenuti anche per un albero caduto sulla strada a Front, in via Busano.





