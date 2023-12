Enel X, nuova luce per la centrale di Cadarese nel Vco

La centrale idroelettrica di Cadarese (Vco), uno degli impianti italiani più rilevanti dal punto di vista storico e architettonico, si rinnova con una nuova illuminazione. È stato inaugurato ieri infatti il nuovo progetto orientato alla sostenibilità realizzato da Enel X, alla presenza delle autorità locali e istituzioni del territorio.

Dato il carattere storico monumentale della centrale, per salvaguardare i capisaldi stilistici del progettista, l'architetto Piero Portaluppi, quali la pulizia delle linee e la lettura dei volumi, nonché per valorizzare le acute decorazioni e la matericità del costruito, il concept illuminotecnico è basato su una proiezione diretta e perpendicolare delle superfici verticali. L'impianto si avvia al tramonto con una sequenza dinamica di luci. Ogni 15 minuti inoltre si accendono dei laser per 30 secondi che simulano l'uscita della corrente dai cavi preesistenti. Alla mezzanotte - anche in ottica di risparmio energetico - cambia la scenografia e rimane accesa solo l'illuminazione della sala macchine, di colore rosso. Sono attivi 69 apparecchi led e 3 laser di ultima generazione - per una potenza nominale massima pari a 5,7 kW - connessi sotto un unico sistema di controllo digitale, con un grande risparmio rispetto ai corpi illuminanti a tecnologie tradizionale: i corpi illuminanti hanno infatti una durata attesa di oltre 50.000 ore, pari a oltre 20 anni di vita utile.

"Con questo progetto abbiamo contribuito a esaltare e valorizzare la bellezza e tutti i particolari architettonici della centrale di Cadarese" ha commentato Carlos Dodero, responsabile global architectural lighting di Enel X. "La centrale di Cadarese rappresenta uno dei più importanti impianti idroelettrici gestiti da Enel Green Power in Ossola dal punto di vista della produzione di energia rinnovabile e pulita per la transizione energetica del Paese" ha concluso Andrea Poggi, responsabile hydro area Nord Ovest di Enel Green Power Italia.





