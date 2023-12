Da Cannavacciuolo panettoni al personale ospedaliero del Vco

In occasione del Natale, il cuoco Antonino Cannavacciuolo ha donato agli operatori sanitari degli ospedali di Verbania, Domodossola e Omegna dei panettoni. "Le direzioni generali dell'Asl Vco e del Centro ortopedico di quadrante, unitamente a tutti gli operatori, ringraziano lo chef Cannavacciuolo per il dolce pensiero e per la vicinanza al lavoro quotidiano dei professionisti impegnati nella cura e nell'assistenza ai pazienti che anche il giorno di Natale non faranno venir meno" si legge in una nota dell'azienda sanitaria.





