Biella, sequestrati 15mila oggetti natalizi

Sotto le festività natalizia i finanzieri del comando provinciale di Biella hanno intensificato i controlli negli esercizi commerciali della provincia e sequestrato oltre 15.000 prodotti posti in vendita in violazione del codice del consumo.

Nel corso dei controlli i militari hanno accertato la vendita di articoli privi dei necessari requisiti di conformità e di sicurezza previsti. Le etichette devono infatti riportare le informazioni minime ed essenziali identificative dei prodotti, la loro composizione, le caratteristiche qualitative e le eventuali avvertenze di utilizzo così da garantire la sicurezza e tutela del consumatore finale.

I rappresentanti legali delle società coinvolte sono stati segnalati alla Camera di Commercio competente per la irrogazione delle sanzioni amministrative.



