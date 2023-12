Biella, raffiche di vento abbattono degli alberi

Il Biellese da ieri sera è spazzato da un vento caldo e oggi si registrano i primi danni. In Valle Elvo i vigili del fuoco e personale Aib sono impegnate nei boschi vicini al Lago Cossavella, tra i comuni di Sala Biellese e Torrazzo, per alcune pinete crollate a terra a causa del vento.

Stamattina un'auto invece a Sostegno è stata danneggiata da una pianta caduta all'improvviso, incolume il conducente. Disagi a Masserano per alcuni cavi dell'elettricità tranciati. Altri interventi a Biella dei vigili del fuoco per alcune tegole pericolanti in un palazzo di via Lamarmora, mentre una strada è stata chiusa per il cedimento di una lamiera.



