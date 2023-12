A vescovi statuina di Maestro e Apprendista per Presepe 2023

La statuina del presepe 2023 'Il maestro imprenditore e il suo apprendista', simbolo della trasmissione del saper fare attraverso le generazioni, è stata donata ai vescovi Guido Gallese e Guido Marini, delle Diocesi di Alessandria e Tortona, da Coldiretti, Confartigianato e Fondazione Symbola. Nel 2020 la statuina donata rappresentava un'infermiera, nel 2021 un imprenditore digitale, nel 2022 una florovivaista.

"Quest'anno si è voluto evocare in una sola immagine, realizzata in cartapesta dal Maestro Claudio Riso, aspetti fondamentali e costitutivi del 'saper fare' - spiegano i promotori dell'iniziativa -. E' un'immagine che, lungi dall'evocare soltanto saperi antichi, rappresenta il cuore della cultura artigiana e del lavoro italiano, la vicinanza al territorio e ai suoi prodotti. Orientando le scelte future delle nuove generazioni sulla strada dell'eccellenza, del made in Italy".

Un simbolo anche della concreta operosità degli imprenditori, quale contributo per la rinascita di un'economia a misura d'uomo.



