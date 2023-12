Turismo Torino, nel 2023 centrati tutti gli obiettivi

Nel 2023 Turismo Torino e Provincia un anno positivo, ha centrato tutti gli obiettivi strategici prefissati, attraverso 390 azioni specifiche sparse sul territorio. Lo ha detto il presidente Maurizio Vitale, oggi durante l'Assembla dei soci che ha anche approvato all'unanimità il piano attività e budget 2024: "siamo particolarmente soddisfatti che i dati di pre-chiusura del bilancio d'esercizio 2023 registrino un incremento del valore della produzione del 10% verso il 2022 e stimiamo per il 2024 di raggiungere un ulteriore +12%".

Fanno parte di Turismo Torino e Provincia 77 soci tra pubblici e privati.

Tra gli obiettivi raggiunti è stato sottolineato, ci sono il coordinamento di Città di Torino, Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino in occasione delle Nitto Atp Finals che ha permesso la realizzazione di molti eventi e strutture; il progetto Outdoor Active attivo dal 2022 sul territorio dell'Alta Val Susa come area test e implementato nel 2023 sul resto del territorio provinciale sia montano sia collinare; il progetto Vie Storiche di Montagna; il progetto Via Francigena for All iniziato nel 2023; il progetto Up Slow Tour in sinergia con l'Unione Montana del Pinerolese per la valorizzazione del prodotto bike; la redazione del progetto del Distretto del Cibo Chierese e Carmagnolese.

Tra gli obiettivi strategici del 2024 ci sono invece la realizzazione del nuovo sito turismotorino.org; il progetto Residenze Reali Sabaude;; la prosecuzione del progetto Via Francigena for All; il coordinamento della quarta edizione delle Nitto Atp Finals.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA