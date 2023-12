Raccolta record di oltre 51 milioni per le startup di I3P

Oltre 900 idee imprenditoriali ricevute e analizzate, più di 120 progetti lanciati, 23 startup in incubazione e più di 51 milioni di euro di investimenti attratti dalle imprese del network. Sono i numeri del 2023 presentati da I3P, l'Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino, in occasione della tradizionale Festa delle Startup di fine anno. Durante l'evento Alba Robot, che ha creato un servizio di trasporto in grado di rendere più indipendenti le persone a mobilità ridotte, è stata premiata come "Startup dell'anno 2023" per i risultati ottenuti nello sviluppo di una tecnologia innovativa ad alto impatto sociale.

La cifra degli investimenti raccolti è un record per l'incubatore, fondato nel 1999 per sostenere l'ecosistema dell'imprenditorialità e generare sviluppo economico e occupazione nelle filiere industriali innovative, ma potrebbe aumentare ancora dato che alcune operazioni non sono ancora state concluse. Tra i round di finanziamento completati spicca quello da 20 milioni di euro di Leaf Space, oggi leader a livello mondiale nella fornitura di servizi del segmento di terra per la raccolta dati di operatori satellitari, seguito dai 5,8 milioni raccolti da Easyrain, azienda della tecnologia automotive focalizzata sulla sicurezza stradale per i veicoli a guida umana e autonoma. Ermes Cyber Security, che utilizza l'AI per difendere le aziende dagli attacchi informatici, ha chiuso la prima tranche di un round di investimento di Serie A raccogliendo 3 milioni, mentre Freedome, marketplace di esperienze outdoor, ha completato un aumento di capitale da 2,5 milioni e Algor Education, startup nel settore edtech, ha ricevuto un investimento da 1,4 milioni. "Per il 2024 prevediamo ancora un'espansione delle attività di sostegno all'imprenditorialità innovativa nei settori dell'aerospazio, delle applicazioni dell'intelligenza artificiale in differenti ambiti industriali, della cybersecurity e delle tecnologie per la sostenibilità ambientale" spiega Giuseppe Scellato, presidente di I3P.



