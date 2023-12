Ordine promuove borse di studio per infermieri in Guinea

Borse di studio per gli infermieri in Guinea. E' quanto prevede il progetto dell'Opi-Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino 'Aide-moi à devenir infermiere: insieme per la formazione' promosso dalla Consulta Giovani dell'Opi di Torino in collaborazione con l'associazione 'A Proposito di Altri Mondi' (Apdam).

"L'Africa, e in particolare molte comunità in Guinea, affronta sfide monumentali nel settore sanità - spiega Christian Foti, fondatore di Apdam -. La mancanza di personale sanitario formato è uno dei principali ostacoli all'accesso alle cure mediche di base, impedendo a molte persone di ricevere l'assistenza di cui disperatamente necessitano. La formazione di nuovi infermieri è una delle chiavi fondamentali per migliorare la salute e il benessere delle comunità africane. Gli infermieri sono la colonna portante del sistema sanitario, forniscono cure essenziali, educano sulla prevenzione delle malattie e svolgono un ruolo cruciale nel mantenimento della salute pubblica".

"Questa iniziativa riflette i valori di solidarietà e dedizione propri della nostra professione - aggiunge Ilaria Carbonero, coordinatrice della Consulta Giovani di Torino -.

Durante l'anno realizzeremo diverse iniziative di promozione, cene solidali e altri eventi di raccolta fondi che culmineranno a maggio nella Giornata dell'Infermiere".

Il progetto prevede l'erogazione di diverse borse di studio del valore di 370 euro ciascuna, il costo di un'annualità universitaria di un infermiere in Guinea.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA