Nello zaino con 600 grammi di cocaina, arrestata alla stazione

Nascondeva la cocaina dentro i bagagli, una donna arrestata dagli uomini della pattuglia 'Falco' della squadra mobile di Torino, impegnati in controllo alla stazione degli autobus di Corso Vittorio Emanuele II, dove già altre volte erano finiti in manette dei corrieri della droga.

A tradire la donna, che arrivava dalla Calabria, il suo atteggiamento nervoso alla vista degli agenti. I poliziotti hanno così ispezionato le sue borse e dentro lo zaino che aveva sulle spalle sono stati ritrovati tre involucri, contenenti la cocaina ancora in pietra, dal peso di due etti ciascuno, per un totale di 600 grammi.



