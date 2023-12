Natale: uBroker dona 100 panettoni alla Mensa dei poveri

La multiutility company torinese uBroker ha donato 100 panettoni alla 'Mensa dei Poveri' di Via Belfiore 12 a Torino, guidata da don Adriano Gennari, il sacerdote cottolenghino che dal 2008 con i suoi volontari distribuisce oltre 300 pasti caldi al giorno agli indigenti del capoluogo piemontese. I panettoni verranno distribuiti il 25 dicembre durante il tradizionale pranzo di Natale.

"Prosegue il nostro felice sodalizio con l'opera caritatevole di un grande testimone contemporaneo della fede come il caro Don Adriano. Come insegna Sant'Agostino, è l'esempio che trascina, perché anche altri possano dare il proprio spontaneo contributo a un'iniziativa solidale che va avanti solo grazie alla Divina Provvidenza", dice Cristiano Bilucaglia, presidente di 'uBroker' autore già in passato di donazioni di generi alimentari di prima necessità destinate ai meno abbienti.

"Ringrazio di cuore a nome del 'Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione Odv' il caro ingegner Bilucaglia per la sua attiva vicinanza alla nostra comunità di carità e preghiera, che da sempre si regge esclusivamente sull'aiuto di Dio e sul buon cuore del prossimo".

Chi desidera donare supporto e assistenza alla 'Mensa dei Poveri' può contattare la segreteria al numero 375 6188246.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA