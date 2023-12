Minorenni in centri scommesse: maxi sanzioni Gdf Asti

La Guardia di Finanza di Asti, insieme alla Tenenza di Canelli, ha scoperto in tre centri scommesse (due in Asti e uno a Nizza Monferrato) cinque avventori minorenni, intenti ad effettuare scommesse su partite di calcio di Serie A e tornei internazionali e Uefa.

In un caso, i finanzieri hanno sorpreso dei ragazzi che avevano nelle mani la ricevuta di giocate da loro appena effettuate per partite di calcio; in un'altra circostanza, invece, hanno accertato che il gestore della sala scommesse non avesse controllato il documento di identità di un giovanissimo, che si trovava all'interno dell'esercizio pubblico,.

Al termine degli interventi i militari hanno verbalizzato i titolari dei centri scommesse per le conseguenti violazioni amministrative, che prevedono sanzioni da 5.000 a 20.000 euro per aver consentito a minorenni di scommettere e di fare ingresso nelle aree loro vietate. Oltre alla contestazione da parte del competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di sanzioni pecuniarie in totale per circa 30 mila euro, i gestori rischiano anche l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'attività da un minimo di 10 ad un massimo di 30 giorni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA