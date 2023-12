Medici e infermieri torinesi, a Gaza violato diritto alla salute

"In quanto medici, infermieri e professionisti sanitari, ciò che ci sta a cuore e per cui lavoriamo è la salute delle persone, bambini, donne, uomini, anziani, disabili e di qualsiasi nazionalità. In questo momento c'è un posto, dove più che in altri il diritto alla salute e alla vita non è garantito né rispettato: Gaza. Chiediamo a tutti gli ordini di medici e infermieri e tutte le professioni sanitarie di prendere una posizione netta, chiedendo un cessate il fuoco immediato e di agire in difesa del diritto alla cura".

Lo hanno detto i medici e gli infermieri che questa mattina hanno organizzato una conferenza stampa davanti alle Molinette di Torino.

"Gli ospedali - hanno aggiunto - devono essere un luogo intoccabile e nessuno ha il diritto di bombardarli e rimanere impunito. Da più di due mesi, nella striscia di Gaza si sta perpetrando un massacro, un genocidio. Ogni giorno vediamo ospedali bombardati, persone private nella propria casa che non sanno più dove rifugiarsi. Nemmeno più gli ospedali sono un posto sicuro in cui potersi rifugiare. Dal 7 ottobre 135 ospedali sono stati bombardati, oltre 200 operatori sanitari sono stati uccisi, 87 ambulanze prese di mira. Questa è solo una parte del genocidio in corso dove oltre 25.000 persone sono state uccise in due mesi, il 40% minori"



