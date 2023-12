Magico Paese di Natale ha chiuso con 500mila presenze

La 17esima edizione de Il Magico Paese di Natale si è conclusa superando i numeri del 2022 e raccogliendo oltre 500mila presenze che hanno visitato le 130 casette provenienti da tutta Italia all'interno della centrale piazza Alfieri. Il Magico Paese di Natale ha ottenuto il settimo posto nel contest dell'European Best Christmas Market. Il mercatino natalizio ha conquistato il primo posto come il più romantico d'Europa, grazie alla cornice del castello Reale di Govone, che ha attratto molte coppie come scenario ideale per selfie d'amore. Sono stati 18, in totale, i giorni di apertura.

Confermata la 18esima edizione, che accoglierà l'evento diffuso tra Asti, Govone e San Damiano d'Asti a partire da metà novembre 2024. "I fatti aiutano a farsi un' idea più che le parole - è il commento del sindaco di Asti, Maurizio Rasero - Credo che ormai tutta la città sia concorde nel dire che l'edizione di quest'anno sia stato un successo senza precedenti per la nostra città, ha saputo accogliere i tanti turisti venuti da ogni dove che, grazie ai mercatini, hanno scoperto ed apprezzato Asti in un'ottica che, nella maggior parte dei casi, non conoscevano.

Piazza Alfieri si è dimostrata una scelta vincente".



