Guida sicura, agenti incontrano 122 studenti nel novarese

Continua, nel novarese, il progetto 'Maturi sulla Strada'. Gli agenti del Comando di Polizia Locale del Comune di Gattico-Veruno, della Sezione Polizia Stradale di Novara, d'intesa con la Questura, hanno organizzato incontri nelle scuole secondarie di I grado di Gattico-Veruno e di Dormelletto con 122 alunni tra i dodici e tredici anni, per diffondere una cultura di sicurezza nelle strade.

Gli agenti hanno affrontato varie tematiche che interessano particolarmente la fascia d'età degli studenti. Dopo la presentazione dei compiti della Polizia Stradale, il funzionamento del 112 Nue e le modalità della chiamata di emergenza, l'attenzione si è rivolta nelle definizioni di velocipede, ciclomotore e monopattino elettrico, con l'illustrazione dei relativi comportamenti ed equipaggiamenti necessari per un utilizzo in sicurezza di questa tipologia di veicoli, tipicamente utilizzati dalla platea di ragazzi.

Particolare cura è stata rivolta al tema della guida sotto l'influenza di alcool e droghe. Gli incontri si sono chiusi con la dimostrazione tecnico pratica dell'attività di Polizia Stradale, durante la quale gli studenti hanno avuto l'opportunità di toccare con mano i veicoli e gli strumenti utilizzati nell'attività istituzionale.



