'Filo doppio' tra artisti e maestri orafi a Valenza

Artisti e maestri orafi dialogano nella mostra 'Filo doppio' (fino al 30 gennaio 2024), inaugurata nel tardo pomeriggio di oggi al Centro Comunale di Cultura di Valenza (Alessandria). Presente, tra gli altri, l'assessore regionale Vittoria Poggio. Curata da Lia Lenti e Domenico Maria Papa, si inserisce nei progetti di valorizzazione della tradizione che il Comune promuove da diversi anni, anche in vista della prossima apertura della sede espositiva nell'ex Convento di San Domenico.

Realizzata grazie ai contributi di Regione e Fondazioni Cassa di Risparmio di Alessandria e di Torino, l'esposizione coinvolge 7 artisti e altrettanti maestri, impegnati nella ricerca di una trasformazione creativa e consapevole della materia per dare vita a opere uniche e inedite.

"Sostenibilità, innovazione, evoluzione, trasversalità, inclusività sono espressioni - commentano il sindaco Maurizio Oddone e l'assessore ai Beni Culturali Alessia Zaio - che rientrano nel vocabolario della mostra e del suo ampio progetto, che guarda con lungimiranza anche agli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile".

La massima accessibilità è garantita da una mappa tattile di Palazzo Valentino e un book dedicato alle opere, realizzati con Tactile Vision Onlus, associazione che offre consulenza per i disabili visivi secondo i principi dell'Universal Design.





