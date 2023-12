Da Torino a Marengo pezzi storici per il Museo Napoleonico

Sono arrivati al Marengo Museum, alle porte di Alessandria, i pezzi unici napoleonici concessi in prestito dal Museo Storico Nazionale di Artiglieria di Torino. Sono stati collocati dove il mecenate alessandrino Giovanni Delavo raccolse l'importante collezione, uno dei primi esempi al mondo.

"Li abbiamo ottenuti in esposizione temporanea per arricchire il Marengo di autenticità e antichità - spiega Maurizio Sciaudone, consigliere provinciale delegato al Polo - e preparare la grande Rievocazione del 2025 (la battaglia contro gli Austriaci del 14 giugno 1800). Siamo grati al Museo di Torino per l'attestato di stima nei nostri confronti. Questo prestito può diventare il preludio di una ricca e partecipata collaborazione che permetta, non solo di dare lustro al sito alessandrino, ma soprattutto di portare al grande pubblico i tesori della storia militare italiana".

Uno dei due 'cannoni' sistemati all'ingresso di Villa Delavo è simile a quello ai piedi di Napoleone primo Console, rappresentato dalla Statua nel cortile d'Onore di Marengo.





