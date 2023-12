Babbo Natale è un senzatetto nell'opera di Andrea Villa

Un Babbo Natale clochard, che dorme su dei cartoni coperto da un lenzuolo, nelle strade dello shopping e delle grandi firme. È una denuncia del "paradosso dell'economia e dei tempi moderni, dell'artificio e retorica della magia natalizia che stride con la cronaca e la politica contemporanea, in un mondo dove il ludico si mischia alla tragedia, guerra e povertà si affiancano al patinato mondo dei social, tra un post e l'altro", la nuova opera dello street artist torinese Andrea Villa.

Nell'installazione, dal titolo :We are family', l'artista ha posizionato un manichino vestito da Babbo Natale senzatetto sotto i portici di via Roma, "nota via dello shopping di lusso - dice - e luogo di rifugio di molti homeless. Il Babbo Natale, ormai abbandonato a se stesso - spiega Villa - è posto davanti ad un negozio di lusso, dove un surreale barboncino gigante osserva al caldo lo sventurato uomo che gela per strada".





