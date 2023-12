Arriva tempesta, vento a 140 kmh sulle Alpi, 80 in pianura

Raffiche di vento fino a 140 chilometri orari sulle creste alpine, oltre i 100 kmh nelle valli nordoccidentali e oltre i 70-80 kmh su pianure e colline.

Sono le previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) per la giornata di venerdì 22 dicembre. A portare la tempesta sarà il contrasto tra "l'espansione di un anticiclone atlantico verso l'Europa occidentale e la progressiva discesa di una vasta area depressionaria di origine polare verso l'arco alpino centro-orientale" Il foehn porterà anche un forte aumento delle temperature, principalmente sulle pianure e zone pedemontane: le minime saliranno localmente anche di 12-15 gradi - oggi nel centro di Torino è stata di +2.2 - le massime di 10 gradi (oggi 11).

Termometro quindi fino a 20 gradi a pochissimi giorni da Natale.

Per sabato 23 dicembre Arpa prevede residue condizioni di foehn sulle alte valli e di vento forte in quota, graduale attenuazione della ventilazione sulle pianure.



