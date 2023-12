'Sport inclusivo'dal Comune Alessandria 6 carrozzine attrezzate

La Città di Alessandria investe sullo sport inclusivo. Partecipando al bando della Regione Piemonte per l'acquisto o noleggio di attrezzature, ausili e mezzi di trasporto per persone con disabilità, ha ottenuto un sostegno, poi integrato dal Comune. Così saranno fornite, in comodato d'uso gratuito e per lungo tempo, 2 carrozzine attrezzate per lo snowboard e 4 per il tennis. Sono destinate al Presidio Riabilitativo Borsalino - dove è stato seguito anche Stefano Tacconi, ex portiere di Nazionale e Juventus - e alle associazioni Sci Club Frecce Bianche 2.0 e Volare.

La consegna è avvenuta oggi, nella Sala Giunta di Palazzo Rosso. Proprio lo Sci Club promuove dall'estate 2018 il progetto 'Sciare senza barriere'; Volare il Torneo nazionale Memorial Eugenio Taverna. "Obiettivo primario dell'amministrazione comunale - sottolinea l'assessora Vittoria Oneto - è sensibilizzare il contesto in cui viviamo comunicando e organizzando eventi che consentano di far conoscere le possibilità offerte. Coinvolgendo realtà che già operano e stimolandone altre a sviluppare attività per promuovere la cultura inclusiva e di integrazione. Lo sport è per tutti un'importante fonte di benessere. Senza dimenticare la dimensione sociale ed educativa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA