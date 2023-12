Rissa di Halloween a Novi Ligure, denunciate 7 persone

Sono già 7 - ma le indagini proseguono - le persone, italiane e straniere, denunciate dai Carabinieri per la rissa in viale Saffi a Novi Ligure (Alessandria) nella serata di Halloween.

All'arrivo i militari della Compagnia - guidata dal maggiore Federico Smerieri - avevano trovato a terra due giovani di 24 e 26 anni feriti; sul posto c'erano una spranga e un bastone, oltre a tracce di sangue. Interrogato subito in caserma un 22enne marocchino, intercettato ancora sul posto, aveva fornito i primi elementi utili a ricostruire la vicenda.

Una volta uscito dalla caserma, il nordafricano era stato raggiunto da 4 italiani che lo avevano picchiato, facendolo finire a sua volta in ospedale. Grazie anche alle immagini dei sistemi di videosorveglianza e ad alcune testimonianze, gli investigatori sono arrivati all'identificazione di alcuni sospettati, tra i 20 e 30 anni di età, tutti già noti alle forze dell'ordine. Sono accusati di rissa aggravata, lesioni gravi e porto di oggetti atti a offendere.

L'attività investigativa prosegue per arrivare a riconoscere tutti i soggetti coinvolti e fare chiarezza sui motivi che hanno scatenato la lite in strada. Si attendono le decisioni del questore Sergio Molino sulle misure di polizia, anche recenti, come il Daspo Willy.



