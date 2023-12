Pugile Scarpa dona 13 televisori all'Oncologia delle Molinette

Andrea Scarpa, il pugile campione del mondo Wbc Silver, insieme alla sua iniziativa 'Music for Life, ha fatto pervenire, in dono al Reparto di Oncologia Riunita delle Molinette 13 televisori e numerosi comodoni, acquistati con i fondi raccolti nel giugno scorso, oltre 3.700 euro.

Una donazione indirizzata alla Fondazione Ricerca Molinette pensata per fare luce su questo reparto particolarmente bisognoso di ristrutturazione.

Un tributo affettuoso - fa sapere l'ospedale - alla memoria della sua mamma, mancata l'anno scorso proprio nel reparto di Oncologia Riunita. I televisori forniranno un prezioso sollievo e conforto ai pazienti durante il loro percorso di cura, mentre i comodoni saranno un aiuto pratico per il personale medico nell'assistenza quotidiana.

La Fondazione Ricerca Molinette manda un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa donazione, sottolineando il valore della solidarietà e della generosità della comunità.



