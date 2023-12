Protesta universitari, 'manca copertura delle borse di studio'

Questa mattina un centinaio di studenti universitari sono scesi in piazza in corteo a Torino per protestare contro "la mancata copertura completa delle borse di studio". Secondo i manifestanti 1.800 borsisti vincitori di bandi sono rimasti senza per mancanza di fondi. "Edisu, Regione: less worlds, more actions", recitava lo striscione in testa al corteo.

I giovani hanno raggiunto Palazzo Lascaris, sede del consiglio regionale, e poi si sono mossi per le vie de centro fino all'ufficio dell'assessore regionale all'Istruzione Elena Chiorino, dove hanno affisso manifestini che riportavano le testimonianze scritte di chi è rimasto senza borsa. Tra questi ci sono anche stranieri.

La scorsa settimana i borsisti Edisu avevano protestato sotto la sede dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio.



