Polo culturale Le Rosine, per Natale le Gift cards dei corsi

Per le feste natalizie il Polo Le Rosine presenta le Gift Cards dei corsi, che già sostengono le prime attività sociali dell'Istituto: è stato infatti avviato a fine novembre il Punto di Ascolto per Donne in Difficoltà, che prevede un ciclo di colloqui individuali gratuiti con una psicoterapeuta. Attraverso le Gift Cards si può regalare un'esperienza formativa divertente e utile, scegliendo fra tanti corsi, workshop e seminari nati per soddisfare interessi e passioni diverse.

Riparte il workshop 'Public speaking', che in due incontri fornisce gli strumenti per parlare bene anche quando si parla in pubblico, utile per chi deve sostenere colloqui di lavoro, prove di esami, concorsi, intervenire in convegni. 'Pronto soccorso fisco' è invece un breve ciclo di seminari che mira spiegare come affrontare le richieste del fisco per omessi pagamenti, dichiarazioni mendaci, accertamenti o semplici verifiche. Ai nastri di partenza anche 'Difesa personale' o Advanced Self Preservation for Women, workshop pensato per le donne. Il metodo insegnato prevede l'applicazione delle migliori tecniche di difesa estrapolate dal karate Goju-Ryu, dal Kali filippino, dal Jujitsu brasiliano e dal Kobudo.

Ci sono anche workshop teatrali per bimbi dai 6 agli 11 anni, workshop per usare al meglio gli strumenti del web e i social media, workshop di pittura, di calligrafia, di conversazione in lingue straniere, di canto, di fotografia, seminari di psicologia e da gennaio apre il Book Club per gli appassionati della lettura.

Il Polo culturale artistico delle Rosine nasce da un'idea del direttore generale, Massimo Striglia, il coordinamento e la direzione artistica sono stati affidati all'attrice, scrittrice e drammaturga Sara D'Amario.



