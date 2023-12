Pinerolo, 262mila euro per il Distretto urbano del commercio

La Città di Pinerolo è stata ammessa al contributo della Regione Piemonte per il Distretto Urbano del Commercio, ottenendo 262mila euro che saranno utilizzati per riqualificare i 'Portici Blu' e come contributi a fondo perduto alle imprese del distretto.

"L'obiettivo del progetto strategico - spiega il Comune, in una nota - è promuovere l'attrattività commerciale della zona, con particolare attenzione alla qualità e alla vivibilità degli spazi cittadini, in sintonia con la visione del Distretto Urbano del Commercio di Pinerolo 'Facciamo centro!". Le principali linee guida includono il potenziamento della qualità degli spazi pubblici e la loro facilità d'uso, lo sviluppo di una politica di comunicazione integrata e la creazione di un sistema di governance basato su competenze e conoscenze per favorire lo sviluppo del distretto".

La riqualificazione dei 'Portici Blu', situati nel quadrilatero dei Portici Nuovi, "mira a trasformare uno spazio pubblico con notevoli potenzialità di utilizzo, attualmente considerato un 'vuoto urbano'. L'obiettivo è migliorare l'accessibilità, la gradevolezza, la vivibilità e l'attrattività dell'area, anche sfruttando lo spazio come location per eventi artistico-culturali.

L'investimento complessivo di 186.400 euro è finanziato per l'80% attraverso i fondi della Regione, il restante 20% è cofinanziato con risorse proprie comunali.

La voce dei contributi a fondo perduto per i commercianti è pari a 104mila euro, con una quota di 26mila a carico del Distretto. "Le attività finanziate - spiega il Comune di Pinerolo - potranno riguardare il miglioramento estetico delle attività commerciali, l'acquisto di macchinari, attrezzature e apparecchiature (solo per l'apertura di nuove attività o nuove unità locali), l'implementazione di servizi innovativi tra gli operatori e a beneficio dei consumatori, la fidelizzazione della clientela, e l'implementazione digitale delle imprese (solo spese in conto capitale). Inoltre, si valuteranno progetti innovativi che contribuiscano alla crescita delle singole imprese commerciali.



