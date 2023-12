Monet on Ice, i big mondiali nello show di pattinaggio e arte

Arriva il 12 gennaio al Palavela di Torino la nuova grande produzione Show on Ice targata Dimensione Eventi. Dopo Van Gogh e Klimt, protagonista dello spettacolo che unisce sport, arte e musica dal vivo sarà quest'anno Claude Monet.

Una prima mondiale per il pubblico italiano sulla pista olimpionica torinese che per l'occasione diventa una grande tavolozza su cui il video mapping disegna le opere del grande artista impressionista e su cui danzano stelle internazionali del pattinaggio artistico. Tra loro Keegan Messing, da Anchorage (Alaska), due volte campione Grand Prix, campione nazionale canadese; Polina Edmunds, da Santa Clara (California), campionessa Four Continents e Usa Classic. E, ancora, Michail Shaidorov, dal Kazakistan, medaglia di bronzo della Coppa di Cina 2023, due volte tra i migliori del Four Continents e tre volte campione nazionale.

In pista anche la coppia italiana composta da Elisabetta Leccardi e Mattia della Torre, già nel 2022 in Klimt on Ice, la lettone Angelina Kucvalska, la svizzera Yasmine Kimiko Yamada, il francese Clement Pinel, performer poliedrico, conosciuto in tutto il mondo per il suo super flip, il salto mortale all'indietro sui pattini da ghiaccio.

Il sottofondo musicale è ad opera della Montecarlo Orchestra diretta da Edvin Marton, il violinista ungherese noto come 'il violinista dei pattinatori sul ghiaccio', e sempre con il suo Stradivari del 1697, utilizzato duecento anni fa da Paganini e vinto in giovane età. Regia di Davide Alena, già consulente artistico e direttore di scena di Arturo Brachetti.



