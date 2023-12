Il console di Francia in visita a L'Oreal di Settimo

Il Console Generale di Francia François Bonet ha visitato lo stabilimento di Settimo Torinese di L'Oréal, un sito 'Carbon Neutral' dal 2015. Ad accompagnarlo c'era la direttrice Chiara Sburlati.

Inaugurato nel 1960, il sito è tra i primi stabilimenti produttivi di L'Oréal in Europa, e tra i primi 10 nel mondo.

Oggi occupa 340 addetti e si sviluppa su una superficie di 100mila metri quadrati di cui 55mila coperti. Le linee di make-up e haircare prodotte a Settimo sono distribuite in 30 Paesi.

"L'Oréal Italia sul tema della sostenibilità sta facendo da pioniere. Ci siamo impegnati molto per migliorare l'impatto ambientale di tutta la nostra produzione - ha detto Chiara Sburlati -. La sostenibilità non è nemica dell'efficienza. Anzi, è vero il contrario".

"Una visita interessante e impressionante - ha aggiunto il console Bonet -. Mi ha molto colpito lo sforzo e la capacità di ridurre l'inquinamento e la produzione di Co2".

Dal 2018 lo stabilimento è una 'waterloop factory', ovvero un sito produttivo che consuma acqua unicamente come materia prima e non per altri usi. In questo modo vengono riutilizzati e risparmiati 40 milioni di litri di acqua ogni anno. Inoltre per i prodotti Garnier viene usata plastica 100% riciclata. Lo stabilimento è alimentato al 100% da energie rinnovabili.





