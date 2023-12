Collettore fognario di Torino, da marzo si costruisce rivestimento

Partirà nel marzo del 2024 la produzione dei conci che rivestiranno il nuovo collettore fognario mediano di Torino nella zona sud ovest della città metropolitana. A realizzarli la Spi, società con sede a Cremona e stabilimenti in provincia di Alessandria, che produce e trasporta conci "super performanti" per scavare e rivestire con talpa meccanica tunnel autostradali, ferroviari e idraulici.

Il collettore fognario mediano è realizzata per conto della Smat (Società Metropolitana Acque Torino), dal Consorzio Colmeto Scarl e consiste in una galleria idraulica sotterranea lunga circa 10 chilometri e scavata con Tbm (Tunnel Boring Machine).

Per la commessa, del valore di 11 milioni di euro, Spi produrrà 7.764 anelli impiegando un totale di 32mila metri cubi di calcestruzzo. La produzione avverrà presso lo stabilimento 'fuori sede' della società a Castelletto Monferrato, in provincia di Alessandria. Per l'occasione, la ditta guidata dall'amministratore delegato Massimo Pupa e dal direttore generale Marco Bergogni, prevede di allargare il proprio organico, assumendo figure amministrative e tecniche.

"Qualche mese fa abbiamo annunciato la produzione di conci per lo Scolmatore di Genova - dice Bergogni - - Ora portiamo i nostri prefabbricati anche a Torino per un'altra opera strategica dal punto di vista idraulico".



