Centro Intelligenza artificiale, raccolte le prime 3 candidature

Adolfo Urso, ministro per le Imprese e il Made in Italy, ha illustrato oggi al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e (in videocollegamento) al sindaco di Torino Stefano Lo Russo lo statuto della Fondazione per il Centro per l'intelligenza artificiale del capoluogo piemontese.

La Fondazione è una persona giuridica di diritto privato con soci fondatori il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero delle imprese e del made in Italy. Verrà indicata come 'AI4Industry' (Artificial intelligence for industry) ed avrà il suo focus come Centro italiano di ricerca per automotive ed aerospazio, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro all'anno prevista dal decreto legge del 25 maggio 2021.

all'intelligenza artificiale a supporto dello sviluppo.

L'obiettivo del governo - ha detto Urso - è di presentare la Fondazione nel prossimo G7 sull'intelligenza artificiale in programma in primavera.

Regione e Comune stanno raccogliendo le candidature per la sede del Centro. Sono già 3: un interesse e stato manifestato dalla Fondazione Crt per mettere a disposizione gli spazi delle Ogr e da Tne per l'area di Mirafiori MRF Industrial Hub. La terza arriva dal Comune di Ivrea che, mantenendo la sede del quartier generale a Torino, potrebbe invece accogliere come sede satellite i laboratori negli spazi degli ex stabilimenti Olivetti, proprio dove l'intelligenza artificiale è nata e ha mosso i suoi primi passi.



