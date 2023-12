Carabinieri, primo suv in dotazione al nucleo radiomobile

Fa parte di un lotto di 400 Autoradio, entrate nel parco mezzi dell'Arma dei Carabinieri dal luglio di quest'anno, l'Alfa Romeo Tonale Hybrid presentata ad Alessandria dal maggiore Davide Sessa, comandante della Compagnia. E' pronta a entrare in servizio. Monta un motore 1.5 ibrido da 163 cavalli con cambio automatico, ha una blindatura parziale per la tutela dell'equipaggio e una monocellula di policarbonato per il trasporto delle persone fermate.

L'abitacolo è stato rimodulato per accogliere l'equipaggiamento (armi, torce, giubbotti antiproiettile).

"E' il primo Suv in dotazione ai Nuclei Radiomobili - spiega il maggiore Sessa - Di ultima generazione, sposa il nostro impegno nella tutela dell'ambiente. Rappresenta un tassello del puzzle che, ci auguriamo, di potere presto arricchire di nuovi elementi per avere un'Arma efficiente e al passo con i tempi".





