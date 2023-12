Alla Casa del teatro da Santo Stefano a Capodanno con la magia

Saranno feste all'insegna della magia e della suspense quello in programma dal 26 dicembre al 7 gennaio alla Casa del Teatro Ragazzi con lo spettacolo Extreme Magic Show realizzato in collaborazione con il Circolo Amici della Magia di Torino, che con le sue 20 repliche è tra i titoli con più repliche in queste feste di Natale. A oggi sono già stati venduti oltre 2.000 biglietti.

Quello con la magia presso la Casa del Teatro è un appuntamento che si rinnova di anno in anno. La nuova produzione presenta un cast del tutto rinnovato rispetto all'anno scorso.

Ottavio Belli, uno degli Illusionisti Italiani di maggior successo nel mondo, laureato in Cina al 'Chimelong International Circus Festival', porterà sul palco, insieme a Claudia Veneziano, effetti magici di grande impatto visivo in grado di regalare istanti di vera suspense, mentre più comico sarà l'intervento di Marco Aimone, primo prestigiatore laureato alla Silvan Magic Academy, da diversi anni presidente del Circolo Amici della Magia di Torino.

Seguiranno ancora Diego Allegri, artista molto seguito dai giovani su YouTube nei suoi tutorial magici, con numeri di manipolazione sorprendenti e il vulcanico Nespolo Giullare, folle menestrello medioevale, clown coinvolgente, squinternato giocoliere ed acrobata.

Lo spettacolo va in scena anche nella sera di Capodanno seguito dal festeggiamento con gli artisti.



