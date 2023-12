Al Carignano Perfetti sconosciuti, spettacolo di Paolo Genovese

Martedì 26 dicembre, alle 19.30, debutta al Teatro Carignano Perfetti sconosciuti, uno spettacolo di Paolo Genovese, che vedrà in scena Dino Abbrescia, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Lorenza Indovina, Valeria Solarino. Le scene sono di Luigi Ferrigno, i costumi di Roberta Spegne, le luci di Fabrizio Lucci, i costumi di Grazia Materia.

Lo spettacolo - coprodotto da Compagnia Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo, Fondazione Teatro della Toscana e Lotus Production - resterà in scena per la stagione in abbonamento dello Stabile fino a domenica 7 gennaio. Dopo il successo della versione cinematografica uscita nel 2016, Paolo Genovese firma la sua prima regia teatrale portando in scena l'adattamento di Perfetti sconosciuti: la commedia campione d'incassi, vincitrice di numerosi premi fra cui due David di Donatello e tre Nastri d'argento, arriva a teatro con la sua irriverente comicità.





