Unc, per regali di Natale piemontesi spenderanno l'8.5% in più

I piemontesi spenderanno di più per i regali di Natale. Secondo l'analisi fatta da Patrizia Polliotto, presidente del comitato regionale dell'Unione nazionale consumatori, il budget medio dei piemontesi quest'anno alla fine dei conti segnerà un incremento medio dell'8,5%.

"Il trend - spiega -è quello di una maggiorazione della spesa rispetto al 2022. Fatto strutturale che giunge benevolo dopo un triennio di forte compressione economica e sociale, e che fa ben sperare per il 2024".

In vetta alla lista dei regali campeggiano abbigliamento e vestiario (scelti dal 50% degli interpellati), cosmesi e profumeria (43%), libri (40%), giochi e giocattoli (42%), accessori di moda (35%), confezioni e prodotti gastronomici locali (27%), ritrovati tecnologici e manufatti di gioielleria (entrambi al 23%), arredamento e prodotti per la casa, calzature e videogiochi (tutti al 20% di indicazioni).

In crescita sino oltre il 10%, rispetto al 2022, anche il desiderio di regalare viaggi, vacanze e beauty farm. Bene, inoltre, anche i cosiddetti mercatini di Natale, dove l'incremento degli affari quest'anno è stimato del 14%, favorendo la circolazione anche dei prodotti a chilometro zero", chiosa Patrizia Polliotto.



