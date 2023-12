Tutto esaurito per Il piccolo principe all'Erba

Continua il 'tutto esaurito' al Teatro Erba di Torino, iniziato a settembre attraverso i generi teatrali e i protagonisti più diversi. Questa volta il sold out è per il giorno di Santo Stefano a teatro con tutta la famiglia.

Dopo il successo riscosso in questi giorni a Piasco e per il pubblico delle scuole, torna il 26 dicembre - unica data - alle ore 16 l'edizione de Il piccolo principe interpretata dai Germana Erba's Talents, tratta dal romanzo di Antoine de Saint-Exupéry, curata da Andrea Dosio e Gian Mesturino, per la regia di Andrea Dosio, impegnato anche come attore.

Sono dieci le stagioni di repliche per questa produzione Torino Spettacoli. Le musiche sono di Bruno Coli e la preparazione vocale è affidata a Simone Gullì. Le coreografie sono firmate da Gianni Mancini.



