Torino, approvato il bilancio di previsione e il Dup

Sono stati approvati nella tarda serata di ieri, dal Consiglio comunale di Torino, il bilancio di previsione 2024-2026 e il Dup (Documento unico di programmazione), quest'ultimo con alcuni emendamenti dei consiglieri Giuseppe Catizone (Lega), Ferrante De Benedictis (FdI) e Ivana Garione (Moderati). Approvate anche mozioni di accompagnamento dei consiglieri Claudio Cerrato (Pd) e Tiziana Ciampolini (Torino Domani) sui temi della progettazione partecipata e della "accountability sociale, per facilitare il formarsi di un'opinione informata di cittadini e cittadine sulle scelte e l'operato dell'amministrazione". Via libera anche alla mozione di accompagnamento di Giovanni Crosetto (FdI) sulla tutela delle botteghe storiche e degli artigiani del Borgo medievale, che ne evita lo sgombero.

Il bilancio invece è stato approvato con emendamenti dei consiglieri Enzo Liardo (FdI), Abdullahi Ahmed (Pd), per 40mila euro aggiuntivi per il servizio di mediazione culturale, in particolare all'anagrafe, e Nadia Conticelli (Pd), per implementare di 60mila euro i fondi per l'accoglienza delle donne vittime di violenza. Via libera dell'aula anche alle mozioni di accompagnamento presentate dai consiglieri Domenico Garcea (Forza Italia), Andrea Russi (M5s) e Giuseppe Iannò (Misto minoranza - Libero pensiero), su tematiche di riqualificazione di aree mercatali o commerciali e dehors.

Approvato anche un ordine di Alice Ravinale (Sinistra ecologista) su temi sociali, come i minori stranieri non accompagnati, sostegno al reddito e alla casa, anziani e disabili.



