Torino aderisce alla Carta di Lille per la cultura sostenibile

Torino punta sempre di più sulla cultura e gli eventi sostenibili dal punto di vista ambientale.

A rafforzare questo percorso è l'adesione della Città alla Carta di Lille, sottoscritta oggi dalla vicesindaca Michela Favaro e delle assessore alla Cultura, Rosanna Purchia, e alla Transizione ecologica, Chiara Foglietta.

Con l'adesione alla 'Eurocities Lille call to action for low carbon and more inclusive culture', Torino s'impegna a promuovere eventi green, a facilitare l'accesso alla cultura rimuovendo tutte le barriere, socioculturali, geografiche, economiche, tecnologiche, e a ripensarne la mobilità per rendere più sostenibili, in occasione di concerti, festival e mostre, la movimentazione di attrezzature e opere d'arte e gli spostamenti degli artisti e del pubblico. "È importante che la trasversalità della transizione energetica - sottolinea Favaro - sia applicata alla cultura, che diventa anche un mezzo per fare educazione ambientale. Che questo sia condiviso con altre città europee ci dà una grande forza e rappresenta occasione di scambio di buone pratiche e miglioramento continuo". Per Purchia si tratta di "una firma importante anche nell'ottica del percorso che avvieremo per la candidatura a Capitale europea della Cultura 2033 e uno degli aspetti su cui punteremo saranno proprio l'attenzione all'ambiente e la salvaguardia del territorio".

"La Città - conclude Foglietta - si sta già muovendo da tempo nel senso di eventi a basso impatto, anche con atti di Consiglio che impegnano a promuovere il patrocinio green per gli eventi, e questo accordo ci darà ancora più forza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA