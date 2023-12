Scoperto a rubare addobbi di Natale mentre è ai domiciliari

Un uomo di circa 50 anni è stato denunciato dalla polizia locale di Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola) per avere rubato una decorazione natalizia dall'esterno di un locale del centro storico della città. Una volta identificato, è emerso che al momento dei fatti l'uomo si trovava ai domiciliari per un altro reato. Per questo motivo, nei confronti dell'uomo è scattata anche la denuncia per evasione, oltre a quella per furto aggravato dalla circostanza di avere commesso il reato durante il periodo in cui era ammesso a una misura alternativa alla detenzione in carcere. La refurtiva, consistente in una ghirlanda natalizia, è stata recuperata nella sua abitazione e restituita al legittimo proprietario.

Negli stessi giorni un altro uomo, anch'egli sulla cinquantina e sempre nel centro di Domodossola, è stato denunciato per furto e danneggiamento di un albero di Natale.





