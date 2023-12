Quattro squadre del Comando di Biella dei Vigili del fuoco sono intervenute oggi pomeriggio a Cavaglià, nella provincia, per un incendio di materiale plastico all'esterno di un capannone.

Sul posto anche tre squadre del Comando di Vercelli ,i volontari di Santhià ed il Nia (Nucleo Investigativo Antincendi).

Non si hanno notizie sulle cause dell'incendio e di persone coinvolte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA