Regio Torino cerca nuovi soci, altre 20 assunzioni in arrivo

Il Teatro Regio Torino punta a crescere ancora nel 2024 grazie anche all'ingresso di nuovi soci e ad altre assunzioni. Lo ha spiegato il sovrintendente Mathieu Jouvin. che ha presentato con il direttore artistico Cristiano Sandri l'allestimento temporaneo delle arcate con foto che danno risalto alle date fondamentali della storia del teatro, il 1740, il 1973 e il 2023. "Il Regio sta sempre più rinascendo e ha l'ambizione di aprirsi alla città. Il 2023 è stato un anno all'insegna del rilancio, tra innovazione e tradizione, contrassegnato da grande armonia e coesione all'interno del consiglio di indirizzo. Stiamo ragionando sulle iniziative per il 2024" ha sottolineato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, presidente della Fondazione Teatro Regio.

"Possiamo essere orgogliosi del lavoro collettivo con i dipendenti, i partner e il consiglio di indirizzo. L'inizio della stagione 2023-2024 è andato benissimo. Annunceremo, tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio. una nuova grande iniziativa per il 2024, di grande impatto per la città e per il teatro. Abbiamo effettuato dal 2022 più di 40 assunzioni e ne prevediamo altre venti il prossimo anno anche per far fronte al turno over. Arriverà anche il nuovo direttore tecnico", ha spiegato Jouvin. Il sovrintendente ha ricordato che, dopo gli scioperi dell'autunno, è stato firmato l'accordo per il rinnovo del contratto per il 2019-2021 grazie anche a un contributo del ministero di circa 500.000 euro e tra poco inizierà il negoziato per il 2022-2024.

L'intervento sui portici interessa sia la facciata esterna con un potente effetto visivo rivolto alla città, sia i portici verso l'ingresso con un racconto storico-fotografico rivolto ai passanti, che si avvale di documenti storici. La mostra su Carlo Mollino è stata prorogata fino al 3 marzo 2024.



