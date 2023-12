Presidio Borsalino, al via messa in sicurezza chiesa di Gardella

Sono partiti i lavori di messa in sicurezza della chiesa, progettata da Ignazio Gardella, all'interno del presidio riabilitativo Borsalino di Alessandria.

Nel 2020, grazie al coinvolgimento di scuole del territorio e Fai (Fondo per l'ambiente italiano) al fianco dell'azienda ospedaliera, è stata votata come Luogo del Cuore da 30.391 persone al censimento promosso con Intesa Sanpaolo. Al quinto posto nella classifica nazionale, ha conquistato - come ricorda in un comunicato - il primo in quella speciale per i 'Luoghi Storici della Salute'. All'Ao Al, proprietaria dell'opera, sono andati 20mila euro, cui si è aggiunto un cofinanziamento di 5.500.

Sono previsti il rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture e dei terrazzi, oltre alla chiusura provvisoria delle finestre. È in fase di progettazione intanto il recupero vero e proprio. La chiesa ha una rigida simmetria per separare gli uomini dalle donne, nel rispetto della normativa prevista negli Anni Venti del Novecento: due gli ingressi distinti; e la caratterizza la torre campanaria, posta in facciata.

"Nel 2020, di fronte alle difficoltà per la pandemia Covid - spiega Federica Armiraglio, responsabile progetto 'I Luoghi del Cuore' - la dedica a una specifica classifica ai 'Luoghi storici della salute' è stata una scelta doverosa. La vittoria della chiesa di Gardella ha ricoperto perfettamente quel significato di cura che permette un perfetto parallelismo tra la tutela della salute delle persone e la cura che il FAI opera per il patrimonio culturale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA