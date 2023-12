Natale sicuro, servizio straordinario Carabinieri a Casale

È stato effettuato dalla compagnia carabinieri di Casale Monferrato (Alessandria) un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio, in occasione dell'approssimarsi delle festività natalizie. Sono state impiegate, nei giorni scorsi, numerose pattuglie dei comandi dipendenti.

L'attenzione si è concentrata nelle aree di maggiore aggregazione, nelle vie del centro, negli esercizi commerciali, nei locali pubblici, controllando 35 persone. Un 39enne monferrino è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza: scattati ritiro della patente e sequestro del veicolo.



