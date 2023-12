Milano-Cortina:Malagò,oggi Cesana ha presentato progetto per bob

Anche Cesana, dopo Cortina, ha mandato, "oggi pomeriggio", un progetto per la pista delle gare di bob dell'Olimpiade di Milano/Cortina 2026. Lo ha detto, a Milano, il presidente del Coni Giovanni Malagò. "E' arrivato anche quello di Cesana - le parole di Malagò -. Uno, quello di Cortina, ieri alle 19, oggi pomeriggio quello di Cesana. La cosa divertente e che avrebbe dovuto accadere entro il giorno 13 e oggi è il 19. Ma siamo in Italia, sono sereno ma c'è da ridere. Non sono neanche più preoccupato, in un modo o nell'altro le Olimpiadi le faremo meglio di sempre. Ma se uno non va con questo approccio può diventare pazzo, questa è la realtà strutturale. Guardate che succede con la telenovela degli impianti di altri sport: mi sembra che siamo in buona compagnia".

"Il tempo stringe....da innumerevole tempo - ha detto ancora il presidente del Coni -, è come se mettessimo un disco rotto, incantato". Poi di nuovo sui dossier: "questo che ci è arrivato ieri sera (quello di Cortina ndr) peraltro ha una serie di allegati, io non sono un tecnico e non sono in grado di fare valutazioni. Lo stanno facendo, e se questo dossier può garantire qualcosa di più e di diverso, da italiano sono più che contento. Ma oggettivamente chiunque si esprime in questo senso, politica compresa è alquanto azzardato. Ma vediamo".

