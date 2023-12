Inventata a Torino app per vivere sostenibile premiata da Google

Con oltre 16 milioni di azioni positive generate e 193 Paesi coinvolti, AWorld è stata scelta da Google, selezionandola tra le oltre 1,5 milioni di app presenti su Playstore, come best app for good nella classifica "Best of 2023 Awards", il riconoscimento che ogni anno premia le migliori app a livello mondiale.

Utilizzata in tutto il mondo da oltre 1 milione di utenti, la piattaforma AWorld è oggi un'eccellenza italiana disponibile in sei lingue e ha l'obiettivo di guidare ed incentivare le persone a vivere sostenibilmente, misurando le emissioni di anidride carbonica attraverso azioni individuali con obiettivi comuni e fornendo consigli personalizzati per la riduzione e il risparmio.

Il progetto, nato in Italia nel 2020, è stato scelto a livello globale per supportare la campagna globale ActNow delle Nazioni Unite contro il cambiamento climatico. Un'iniziativa che è parte cruciale dello sforzo coordinato intrapreso da Nazioni Unite per aumentare la consapevolezza, l'ambizione e l'azione per contrastare il cambiamento climatico e accelerare l'attuazione dell'Accordo di Parigi. Da ottobre 2023 è inoltre partner dell'European Climate Change della Commissione europea.

"Partnership for the Goals", il Sustainable Development Goals n. 17, è l'obiettivo mondiale da cui è nata l'idea di AWorld: costruire una nuova narrativa per avvicinare le persone ai temi della sostenibilità. "Siamo orgogliosi di essere stati premiati - dichiara Alessandro Armillotta, ceo di AWorld, insieme a realtà internazionali come ChatGpt, Spotify e WhatsApp. La nostra startup ha una mission chiara, agire per il nostro Pianeta, e crediamo debba essere la mission di ogni singolo individuo".



