Edison acquista dieci impianti idroelettrici in Piemonte

Edison ha firmato con Idronord un accordo per l'acquisto di un portafoglio di 10 centrali mini idroelettriche ad acqua fluente in Piemonte. Attraverso questa operazione il gruppo rileva il 100% di tre società di scopo - Nuove Iniziative Energetiche, Cuorgnè e IdroRessia - detenute da Idronord, accrescendo la propria presenza in una regione con un alto potenziale nel settore idroelettrico.

Gli impianti situati in Val di Susa e Valle dell'Orco hanno una potenza installata complessiva di circa 11 Mw e una producibilità attesa complessiva di circa 44 Gwh all'anno. In particolare, sei delle centrali sono alimentate dal fiume Dora Riparia e 4 dal torrente Orco. Pienamente integrate nel paesaggio circostante, sono in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di 16.400 famiglie e di evitare l'emissione in atmosfera di circa 18 mila tonnellate di Co2 l'anno. Le centrali sono altamente automatizzate e la loro funzionalità è regolabile da remoto.

L'acquisizione è parte del piano stretegico di Edison che prevede investimenti nel settore delle rinnovabili per 5 miliardi di euro entro il 2030, dedicati in particolare alla realizzazione di nuovi impianti, al fine di accrescere la capacità green installata dagli attuali 2 Gw a 5 Gw, portando la generazione da eolico, fotovoltaico e idroelettrico al 40% del suo mix produttivo.

Attraverso questa operazione "compiamo un ulteriore passo nel rafforzamento della generazione rinnovabile in una regione importante per il comparto idroelettrico e nel raggiungimento dell'obiettivo strategico al 2030 di portare la produzione green di Edison al 40% del mix produttivo della generazione elettrica", afferma Marco Stangalino, executive vice presidente Power Asset Edison.



