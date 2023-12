Alla space company Argotec il 'Premio dei Premi' 2023

Argotec, azienda del settore spazio specializzata in satelliti di piccole dimensioni e soluzioni di comfort per astronauti, ha vinto il Premio dei Premi 2023, istituito presso la Fondazione Cotec per concessione del presidente della Repubblica Italiana. Nel mese di settembre Argotec aveva vinto il premio Imprese per l'Innovazione di Confindustria, preambolo necessario al traguardo di oggi. Nel percorso di selezione che ha impegnato l'azienda per tutta la prima parte dell'anno, sono stati valutati vari aspetti, tra cui l'innovazione di prodotto e di processo, la sostenibilità, la responsabilità sociale, e aspetti di wellbeing del personale.

"Sono davvero orgoglioso che Argotec sia stata premiata, per la seconda volta, con questo prestigioso riconoscimento.

L'innovazione è da sempre un tratto distintivo della nostra attività. Un faro sia per quanto riguarda i prodotti che per quanto riguarda i processi. Determinante in tal senso è il nostro investimento in Ricerca e Sviluppo, su cui investiamo ogni anno e che ci ha permesso di trovare soluzioni di tecnologia spaziale che si sono dimostrate all'avanguardia a livello mondiale" ha detto David Avino, amministratore delegato e fondatore dell'azienda. Avino ricorda LiciaCube, che ha fotografato l'impatto della sonda Nasa Dart con un asteroide a 11 milioni di km di distanza, diventando l'oggetto italiano ad andare più lontano nello Spazio e guadagnandosi il premio Missione dell'Anno 2023 conferito dall'American Institute for Aeronautics and Astronautics. "Il 2024 sarà ancora un anno di grandi traguardi e ripartenze - aggiunge - con il completamento del cda internazionale, la consegna del primo batch di satelliti di Osservazione della Terra per il programma Iride, la piena operatività del nuovo SpacePark alle porte di Torino e con la nuova sede produttiva oltreoceano, a Largo negli Usa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA