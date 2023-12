Tenda bis, in 200 alla manifestazione contro i ritardi

C'erano circa duecento persone alla manifestazione convocata da Confcommercio Cuneo a Limone Piemonte, per chiedere tempi certi per la riapertura del collegamento con la Francia dopo le voci su possibili ritardi.

Sotto lo slogan "Ci pensiamo noi?" i manifestanti si sono presentati con palette e secchiello, mentre in Municipio si svolgeva la riunione a porte chiuse tra Anas e autorità.

Il commissario straordinario nominato dall'ente stradale, Nicola Prisco, ha confermato l'apertura del Tenda bis entro i tempi previsti, cioè a giugno 2024: "A gennaio - ha annunciato - verrà implementato ulteriormente il personale per portarlo a 200 operai dagli attuali 160, cui sono affiancati 20 tecnici. Il cantiere non chiuderà se non a Natale e Capodanno, quindi le lavorazioni continueranno anche durante le festività".

Insieme ai rappresentanti di Confcommercio erano presenti all'iniziativa i sindaci dei comuni della valle Vermenagna, di Cuneo e di Borgo San Dalmazzo con gli omologhi francesi della valle Roja, il presidente della Provincia Luca Robaldo, l'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi, i parlamentari Chiara Gribaudo e Giorgio Bergesio e il consigliere regionale Paolo Bongioanni. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha partecipato in video collegamento.



