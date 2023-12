Tav: Bufalini (Telt), 'giornata storica, si parte con lo scavo'

"Oggi è una giornata epocale, importantissima per il progetto, perché con l'avvio dei lavori su questo cantiere si completa l'inizio dei lavori su tutta la Torino - Lione. Si parte finalmente anche sul lato italiano, partiamo con lo scavo del tunnel di base". Lo afferma Maurizio Bufalini, direttore generale di Telt, nel giorno dell'avvio dello scavo dalla parte italiana del tunnel di base della Tav, cantiere dove è atteso il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini "Passiamo a una fase nuova, la fase della costruzione e chiudiamo la fase della progettazione - aggiunge -. Questo cantiere ha un significato importantissimo per il nostro progetto, perché è atteso da tantissimi anni. Questo cantiere è un punto chiave dell'avvio dei lavori in Italia ed è quello che consente di terminare la fase precedente e di avviare la nuova fase di inizio lavori".

"Le difficoltà - ha proseguito Bufalini - saranno principalmente di ordine tecnico ormai. Siamo passati da difficoltà in cui le problematiche derivavano da problematiche autorizzative e dall'opposizione a problematiche di tipo tecnico. Questo è il tunnel più lungo del mondo, quindi è un cantiere difficilissimo, che ci porta a sfide importantissime, sia da un punto di vista tecnico sia costruttivo sia ambientale e di sostenibilità, perché questi cantieri devono essere realizzati nel miglior modo possibile e devono essere da modello" conclude.



